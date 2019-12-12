“تعليم الرياض” تعلن لائحة الاختبارات للفصل الدراسي الأول 1441هـ

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض اللائحة المنظمة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري لمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، التي ستنطلق الأحد 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019.

وستكون بداية الفترة الأولى الساعة 7:30 صباحا للمدارس النهارية، و3:30 عصرا للمدارس الليلية، وتكون الاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة لجميع المراحل، بينما تبدأ الفترة الثانية للمدارس الليلية الساعة السادسة مساء.

وأكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على أهمية تقيد مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بتعليمات الاختبارات واللوائح التقويمية، والانتهاء من جميع مواد التقويم المستمر في الصف الأول والثاني الابتدائي وبقية مواد التقويم المستمر في جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، ورصدها في نظام “نور” قبل نهاية دوام الأربعاء 21 ربيع الآخر 1441 هـ.

وأن تكون درجات أعمال السنة للمواد التحريرية 20 درجة ترصد في النظام في التاريخ نفسه لمواد التقويم المستمر، وتبدأ اختبارات الجانب الشفوي لمادة اللغة العربية ولغتي في المرحلة المتوسطة الأحد 18 ربيع الآخر 1441 هـ، وتجري اختبارات مقررات الحمل في المرحلة الثانوية “نظام المقررات” قبل الاختبارات النهائية بأسبوع.

وشدد المدير العام على عدم طي قيد أي طالب أو طالبة في المرحلة الابتدائية بسبب انقطاع أو متغيب عن الدراسة لعذر مقبول لدى إدارة المدرسة، ويرصد “غائب” أو “غائبة”، والانتهاء من تقييم الطلاب والطالبات في مواد التقويم المستمر وتطبيق جميع أدوات التقييم المعتمدة وإدخال نتائج التقييم في مهارات الفترة الأولى والثانية للطلاب والطالبات في الفصل الأول ثم البدء بمراجعة النتائج للتأكد من المهارات غير المرصودة والمهارات غير المتقنة ثم يعتمد تقييم الطلاب والطالبات في الفصل الأول في نظام “نور” وطباعة إشعاراتهم، وتستكمل البرامج العلاجية لغير المتقنين لمعايير التقويم بحيث تنتهي الفترة التقويمية الثانية مع نهاية الاختبارات.

ونوه الوهيبي إلى أنه يجب على قادة المدارس التأكد من اعتماد نتيجة الطلاب والطالبات في الفصل الأول لجميع الصفوف والفصول في نظام “نور” لتظهر النتائج في حساب أولياء الأمور، وبأن آخر موعد لإغلاق الدرجات سيكون بنهاية دوام الأربعاء 6 جمادى الأولى 1441 هـ، وتسليم التقارير للطلاب والطالبات والاستعلام عن النتائج.

وأهاب الوهيبي بعدم حرمان أي طالب أو طالبة من دخول الاختبارات التحريرية إلا بصدور قرار حرمان من مدير عام التعليم، وإذا حضر الطلاب أو الطالبات المنقطعون عن الدراسة خلال الفصل الدراسي للاختبارات التحريرية فيتم التعامل معهم وفق دليل نظم وإجراءات الاختبارات، أما الحرمان في مدارس المقررات فيتم تطبيق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات.