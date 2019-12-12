الهلاليون يستعدون لـ “العالمية ” بالمعنويات العالية 

يستعد الفريق الهلالي بطل القارة الاسيوية لخوض مباراته الاولى في بطولة كأس العالم للاندية والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة حيث سيلتقي الزعيم ببطل القارة الأفريقية الترجي التونسي.

وتمتلك الفرقة الهلالية الروح العالية والدعم الجماهيري الكبير خصوصًا بعد تحقيق لقب القارة الذي غاب عن الخزينة الهلالية مايقارب الـ18 عام ويدخل الهلال اللقاء بكامل عناصره سوى سلمان الفرج الذي سيغيب عن البطولة وذلك بعدما استبعده مدرب الفريق رازفان لوشيسكو يوم امس بعد تعرضه إلى إصابة تمزق في عضلة الفخذ اثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 24 بقطر واستدعى السيد لوشيسكو نواف العابد ليحل مكان الغائب سلمان الفرج.

وفي المقابل تأمل جماهير غول أفريقيا بأن يحقق الترجي انجازًا جديدًا وانتصارًا على الهلال والوصول إلى نصف النهائي و شارك الترجي في المونديال العالمي 2011م واخرجه السد من ربع النهائي وعاد في عام 2018 ليشارك مجددًا ولكنه خرج في دور ربع النهائي من امام العين الإماراتي وتخشى الجماهير التونسية بأن يتكرر الخروج للمرة الثالثة من دور ربع النهائي عن طريق نادي عربي وتحديدًا خليجي .

وضمت قائمة الهلال العالمية 23 لاعبًا منهم 7 لاعبين اجانب و هم :

خط الحراسة :‏ الواكد والمعيوف والغامدي

‏خط الدفاع : ‏الحافظ والشهراني والبريك وهيون وجحفلي وكادش والبليهي وكردي

خط ‏الوسط : عطيف و إدواردو وكويلار وهتان وكنو وسالم الدوسري والعابد وناصر الدوسري

خط الهـجوم : قوميز وجيوفينكو وكاريلو وخربين.

يذكر أن لقاء الهلال و الترجي سيكون يوم السبت القادم الـ14 من شهر ديسمبر الجاري على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد و الفائز مناللقاء سيواجه في نصف النهائي نادي فلامنغو البرازيلي.