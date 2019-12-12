الدكتور التميمي يؤكد أهمية “نظافة الأيدي” ومنعها للعدوى المكتسبة

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الاول بالمنطقة الوسطى الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، أهمية القضاء على العدوى المكتسبة في المستشفيات، وذلك بواسطة وسيلة بسيطه ألا وهي نظافة الأيدي والتي بسببها تحفظ الأرواح، للوصول إلى بيئة صحية آمنة.

جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الأول لنظافة الأيدي ومكافحة العدوى لمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى صباح هذا اليوم (الخميس) بمستشفى الملك سلمان.

وقدم الدكتور صالح التميمي شكره وتقديره للقائمين على هذا الملتقى على تنظيمهم لهذا الملتقى المهم.

من جانبها، أوضحت مدير التنفيذي المشارك للجودة ومكافحة العدوى الدكتورة نعيمة الجهني أن فكرة إقامة الملتقى جاءت تلبية للأمر السامي الكريم وبمبادرة من المركز السعودي لسلامة المريض.

وقالت الدكتورة نعيمة أن الملتقى يهدف لرفع الوعي الصحي لدى العاملين الصحيين والمرضى وذويهم للالتزام بنظافة الأيدي لتأثيره الإيجابي على سلامتهم.

وأكدت أن الالتزام بنظافة الأيدي هي أول مبادرة لسلامة المرضى أطلقتها منظمة الصحة العالمية 2005.

وشددت “الجهني” على ضرورة تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وذلك بحماية الصحة العامة وهي أحدى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية عام 2030 والتي تتطلع نحو مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر ووطن طموح وهذا المجتمع الحيوي لا يكون الا بتمكين حياة عامرة صحية للمواطن والمقيم وذلك بالوقاية ومنع الأمراض قبل حدوثها.

ومن جانب أخر، ذكرت رئيسة مكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان د. شادن وفاء، أن الملتقى العلمي لنظافة الأيدي ومكافحة العدوى للمستشفيات التجمع يهدف لتشجيع العمل على بث برامج ترويجية فعاله لتعزيز ممارسة نظافة الأيدي وتقليل تعرض الأفراد لخطر الأمراض التي قد تؤثر على صحتهم.