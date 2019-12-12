السجون تعلن وفاة ثلاثة سجناء في حريق سجن الملز

توفي 3 سجناء في حريق اندلع اليوم (الخميس) في سجن الملز، فيما تمكنت المديرية العامة للسجون من السيطرة على الحريق وإخلاء المساجين، وتقديم الرعاية للمصابين سواء في موقع الحادث أو بالمستشفى.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم (الخميس) تعرض الجناح رقم (٧) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق.

وأضاف المتحدث، في بيان، أنه تم على الفور مباشرة الحادثة واخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الاسعافيه الطارئة للمصابين ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأضاف المتحدث أن المختصون تمكنوا، بمساندة من الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة ، وقد نتج عن ذلك وفاة (3) ثلاثة وإصابة (٢١) واحد وعشرين من نزلاء الجناح.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.