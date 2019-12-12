رئيس “حقوق الإنسان”: أصدرنا 60 قرارًا ضمن جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الأوروبي توماس زيدشوفيسكي، في مقر بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والبرلمان الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى استعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان.

وأوضح أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

من جانبه، أكد توماس زيدشوفيسكي أن المملكة نموذج للإسلام المعتدل، ويظهر ذلك جلياً من خلال دورها في مكافحة التطرف وأهمية مكانتها في العالم الإسلامي.

وأشاد بما تشهده المملكة من تطورات لا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية، متطلعاً إلى تعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين هيئة حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التطرف.