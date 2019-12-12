“فلكية جدة”: كسوف حلقي للشمس بسماء السعودية في هذا الموعد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سماء السعودية ستشهد كسوف حلقي نادر للشمس مشاهد في شريط ضيق من المنطقة الشرقية في حين يشاهد جزئيا بنسب متفاوتة بباقي مناطق المملكة، وذلك مع شروق شمس الخميس 29 ربيع الثاني 1441 الموافق 26 ديسمبر 2019.

وأضاف أن الكسوف الحلقي يعد أحد أنواع كسوف الشمس، ويحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر، لذلك سيتمكن الراصدون في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيدا عن الأرض وحجمه الظاهري لن يكون كبيرا كفاية لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى “حلقة الضوء”.

وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى تحرك القمر في مدار بيضاوي وليس دائريا تماما، لذلك فهو يتحرك أحيانا بعيدا عن الأرض وقريب في أحيان أخرى، وفي يوم الكسوف سيكون القمر قد اجتاز سبعة أيام من وقوعه في نقطة الحضيض وقبل سبعة أيام من نقطة الأوج، لذلك سيكون القطر الظاهري لقرص القمر أصغر بنسبة 1.% عن المتوسط ولهذا لن يكون القمر قادر على تغطية كامل قرص الشمس ويحدث الكسوف الحلقي.

وأشار “أبوزاهرة”، إلى أن رصد كسوف الشمس يحتاج لتجهيزات رصد خاصة من أجل سلامة العين، مثل استخدام نظارات الكسوف التي تمنع أكثر من 99.99% من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء أو الفلاتر (المرشحات) الخاصة بالشمس للتلسكوبات والمناظير والكاميرات والتي تظهر كقرص برتقالي أو أبيض في قبة السماء، لافتًا إلى أن الكسوف في شكلة الحلقي سيشاهد أيضا في عدد من دول الخليج العربي تشمل الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان، في حين سيشاهد في شكله الجزئي بنسبة 91% في البحرين و81% في الكويت إلى جانب مساحات واسعة من الشرق الأوسط والمحيط الهندي وجنوب وشرق آسيا وشمال غرب أستراليا.

وتابع: “بشكل عام فان الكسوف على مستوى الكرة الأرضية سوف يستمر من الساعة 5:29 صباحا إلى 11:05 صباحا بتوقيت السعودية (2:29 صباحا – 8:05 صباحا بتوقيت غرينتش) وخلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقي ما يقارب 12,900 كيلومترات من سطح الأرض، وسيبدأ مسار الكسوف الحلقي مع شروق الشمس في السعودية في منطقة تبعد حوالي 180 كيلومتر غرب مدينة الدمام، وستكون أول منطقة مأهولة بالسكان واقعة في الخط المركزي لمسار الكسوف الحلقي هي مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء حيث سيتمكن الراصدون هناك من رؤية الكسوف الحلقي مع شروق الشمس لمدة دقيقتين و59 ثانية علما بأن الشمس ستكون على ارتفاع درجة واحدة فقط فوق الأفق الشرقي لذلك يجب البحث عن موقع مرتفع ويكون الأفق الشرقي مكشوف بالكامل على أن آمل أن يكون خالي من الغبار والضباب والغيوم.

وأضاف “أبو زاهرة”: “أما في باقي مناطق المملكة خارج مسار الكسوف الحلقي ستشرق الشمس مكسوفة جزئيا بنسب متفاوتة ففي مكة المكرمة ستشرق الشمس 6:56 صباحا مكسوفه بنسبه 43.9% وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة 7:38 صباحا، وفي المدينة المنورة ستشرق الشمس الساعة 6:59 صباحا مكسوفه ينسبه 39.9% وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة 7:41 صباحا، وفي العاصمة الرياض ستشرق الشمس الساعة 6:35 صباحا مكسوفه بنسبه 88.5% وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة 7:46 صباحا.

وسيتقدم مسار الكسوف الحلقي قاطعا قطر والإمارات وسلطنة عمان ومن ثم إلى بحر العرب، وبعد ذلك سيندفع الكسوف الحلقي إلى أن يصل الساحل الغربي من جنوب الهند وهنا سوف يعبر مسار الكسوف الحلقي هذه المنطقة في إتجاه الجنوب الشرقي، ويستمر مسار الكسوف الحلقي ليعبر فوق الطرف الشمالي لسيرلانكا ويستمر يتقدم نحو الشرق إلى خليج البنغال ويقطع حوالي 1700 كيلومتر فوق المياه إلى أن يصل إلى اليابسة من جديد في جزيرة سومطرة الإندونيسية، ثم يصل الطرف الشمالي لمسار الكسوف الحلقي سنغافورة وستشهد جميع الجزر الجنوبية على طول مضيق سنغافورة الكسوف الشمس الحلقي وسوف يصل الكسوف الحلقي ذروته العظمى في جنوب غرب سنغافورة عند الساعة 8:17 صباحا بتوقيت السعودية وسوف يستمر 3 دقائق و40 ثانية.

ثم يستمر مسار الكسوف الى بحر الصين الجنوبي ويمر عبر مجموعه من الجزر ، ثم سيقطع الطرف الجنوبي لجزيرة مينداناو في الفلبين وسوف ينتهي الكسوف مع غروب الشمس شمال المحيط الهادي .

يذكر أن هذا الكسوف الحلقي سيتبعه كسوف حلقي آخر مشاهد جنوب شبه الجزيرة العربية بتاريخ 21 يونيو 2020.