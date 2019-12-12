مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ينقذ حياة طفل ابتلع 35 كرة معدنية مغناطيسية

تمكن الفريق الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر (سنتين), ابتلع 35 كرة معدنية مغناطيسية، حيث نجح الفريق الطبي بوحدة الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور محمد بن علي الخلف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة من إزالة جميع الكرات المغناطيسية المبتلعة بطريقة تنظير المريء المباشر وتمت العملية بنجاح وخرج الطفل من العمليات بحالة صحية مستقرة.

وأكد الدكتور محمد الخلف، على تعزيز التوعية المجتمعية بعدم اقتناء الألعاب التي قد تحتوي على قطع صغيرة قابلة للانفصال وبالتالي إمكانية ابتلاعها أو خطر الاختناق بها من قبل الأطفال خاصة في السنوات الأولى من العمر وعدم ترك قطع صغيرة سواء معدنية أو بلاستيكية أو غير ذلك في متناول الأطفال الصغار في المنزل وأن يكون لعب الأطفال تحت إشراف مباشر من الأهل وذلك لوقاية الأبناء من خطر الاختناق.