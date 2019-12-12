“المركزي الأوروبي” يبقي على سعر الفائدة الرئيسية عند 0%

قرر البنك المركزي الأوروبي، الإبقاء على سعر الفائدة الاسترشادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عند أدنى مستوى تاريخي له، وهو 0%، حسبما أعلن البنك، عقب اجتماع مجلس محافظي البنك، اليوم الخميس، في فرانكفورت.

وقال مجلس إدارة البنك المؤلف من 25 عضوا إنه سوف يبقى على معدل الفائدة عند صفر، كما سوف يبقي على برنامجه الجديد لشراء السندات عند 20 مليار يورو (3ر22 مليار دولار) شهريا.

يشار إلى أنه تم إطلاق البرنامج في الأول من نوفمبر الماضي.

وأضاف البنك أنه سوف يبقى على معدل الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%، ومعدل هامش الإقراض عند 0.25%.

وأشار البنك إلى أنه وفقًا لسياسته الاسترشادية، فان معدلات الفائدة سوف تبقى عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى يرصد ارتفاع توقعات معدل التضخم لمستوى يقترب من الهدف الذي حدده البنك وهو أقل من 2%.