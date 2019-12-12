تطبيق سكني يستعرض 125 ألف وحدة حول المملكة ويتيح حجزها إلكترونيًا

باتت أكثر من 125 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعاً حول المملكة متاحة للمواطنين المستفيدين من برنامج “سكني” عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكية، إذ يمكن للمستفيدين استعراض الخيارات السكنية والتمويلية والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، إلى جانب الحجز الفوري لها وغيرها من خدمات.

وكان “سكني” أعلن مطلع الشهر الجاري عن إطلاق موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة (sakani.housing.sa)، إضافة إلى تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، الذي يوفّر عددًا من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.

ويأتي من بين أبرز الخدمات التي أتاحها تطبيق “سكني” خدمة الاستحقاق الفوري التي تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق بشكلٍ فوري، بما يمكّنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار.

وبالإضافة إلى استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحجز الفوري لها، يمكن أيضاً الحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، كذلك حجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع عقودها إلكترونياً وغيرها من الخدمات الإضافية.

ويوفّر التطبيق كافة الخيارات والحلول السكنية التي يوفّرها برنامج “سكني” للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين والتي تصل إلى 70 مشروعاً توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين ولمن تجاوز سن الخمسين عاماً، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج “سكني” على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّك المواطن للمنزل الأول، ورفع نسبة التملك تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتعد الخدمات الجديدة التي أتاحها برنامج “سكني” للمستفيدين عبر تطبيقه الإلكتروني، امتداداً للخدمات المتنوعة التي يحرص البرنامج على إضافته في إطار العمل على التطوير المستمر للبرنامج وتلبية رغبات وتطلّعات مستفيديه، حيث تختصر المنصّة الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضمن إجراءات تمتاز بمرونتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت منتصف الأسبوع الجاري عن تحقيقها لمستهدفات 2019، بتحقيق أرقام قياسية في أعداد المستفيدين من خدماتها بنحو 300 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي قدمها برنامج “سكني”، من بينها 165 ألف أسرة حصلت على قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة أو من مشاريع البيع على الخارطة، ونحو 106 ألف أسرة سكنت منازلها، ووصل عدد المستفيدين الذين حصلوا على أراضي مجانية نحو 90 ألف، بالإضافة إلى نحو 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي.