ردًا على فيديو الـ 5000 ريال.. “المرور” يوضح عقوبة مخالفة أكتاف الطريق

أكد المرور السعودي، أن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (5).

وأضاف أن عقوبة هذه المخالفة غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

جاء ذلك بعد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه رصد مخالفة القيادة عبر الأكتاف بقيمة خمسة آلاف ريال.

يشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، أجرت تعديلات جديدة على أنظمة المرور، جاء من بينها جداول المخالفات على النحو التالي:

جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريالًا.

جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال.

جدول مخالفات رقم 3: غرامة مالية بين 300 – 500 ريال.

جدول مخالفات رقم 4: غرامة مالية بين 500 – 900 ريال.

جدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال.

وجدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال.

جدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال