الزاحمي يدشن مبادرة “انتماء تعليم القنفذة”

دشن مدير تعليم محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي مبادرة “انتماء تعليم القنفذة” المشاركة في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن” بقاعة الإدارة بحضور قيادات تعليم القنفذة ووسائل الإعلام.

وقدم المشرف العام على المبادرات الدكتور محمد هادي القوزي عرضا للحضور تناول رؤية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة للمبادرات التي تعنى بتنمية الإنسان والارتقاء به علميا وفكريا وثقافيا واجتماعيا.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الزاحمي أن مبادرة هذا العام جاءت لتؤكد الهوية الوطنية ونصرة اللغة العربية لغة وتراثا وثقافة وتعزيز قيم استخدام اللغة العربية وروح الانتماء لها، مؤكدا أن تعليم القنفذة سيكون مشاركا ومبادرا لتحقيق أهداف ملتقى مكة هذا العام وفق توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن يكون هذا العام مرحلة تأسيس وينطلق لأعوام مقبلة لمشروع كبير يعزز اللغة العربية.