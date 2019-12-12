الرائد يهزم #الشباب بالأربعة في عقر داره #الشباب_الرايد

حقق فريق الرائد فوزاً على مضيفه الشباب بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جرت بينهم اليوم ضمن الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتكفل رائد الغامدي بهدفين من رباعية الضيوف، استهلها في الدقيقة 23 من رأسية رائعة، قبل أن يضيف ثاني أهدافه من تسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الدقيقة 51، بعد هدف زميله محمد العمري الذي سجله في الدقيقة 33 من تسديدة باغتت الحارس، فيما اختتم جلال الداودي رباعية الرائد في الدقيقة 87 من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة.

وكان الشباب قد استطاع تقليص النتيجة في ثلاث مرات، حيث جاءت المرة الأولى عن طريق محمد سالم عند الدقيقة 44 من تسديدة هوائية داخل منطقة الجزاء، فيما سجل كريستيان غوانكا ثاني أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 67 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما سجل دانيلو إسبريا هدف الشباب الثالث في الدقيقة 94.

وبتلك النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز التاسع.