بسبب جوال.. تفاصيل مصرع حفيدي وزير مصري أسبق في الرياض

شيع العشرات ظهر اليوم الخميس في القاهرة، جثماني طفلين، حفيدي اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية المصري الأسبق، حيث لقيا مصرعهما إثر ماس كهربائي بشقتهما في الرياض، خلال شحن جوال، أسفر عن اندلاع دخان كثيف نجم عنه اختناقهما خلال نومهما ومن ثم وفاتهما.

وقال خالد سماحة والد الطفلين، إن تقرير الدفاع المدني السعودي أرجع سبب الحريق إلى ماس كهربائي في “المشترك” الذي كان يوجد به شاحن الهاتف المحمول خلال نوم الطفلين.

وأضاف والد الضحيتين، أن صاحب “الكومبوند السكني” هاتفه به بعد خروجه من منزله بـ10 دقائق، وأخبره بخروج دخان من غرفة الأطفال، ليطلب منه تحطيم الباب والدخول، ليتفاجأ الجار بعد دخوله بتعرض الضحيتين لإغماء بسبب الأدخنة>

وأوضح أن ابنته “هنا” عمرها 10 سنوات، و”سليم” كان عمره 8 سنوات، لافتًا إلى أنَّه يعيش في السعودية منذ 5 سنوات.

يذكر أن اللواء محسن النعماني جد الطفلين شغل قبل توليه وزارة التنمية المحلية، منصب محافظ سوهاج المصرية.