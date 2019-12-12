وفاة بحار في حريق اندلع في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

أعلن الأسطول الروسي وفاة بحار أصيب في الحريق الذي اندلع الخميس في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة وتم إخماده في وقت لاحق في السفينة المتوقفة في مورمانسك (شمال). وقال إن بحارا توفي خلال “عمليات إطفاء الحرائق”.

كانت عمليات البحث جارية للعثور على ضابط بات في عداد المفقودين عندما كان يساعد في إجلاء العاملين على صيانة وإصلاح السفينة.

كما تم فتح تحقيق في انتهاكات محتملة لقواعد البناء. وتخضع حاملة الطائرات لاعمال صيانة في حوض بناء السفن في القطب الشمالي.

وكانت حصيلة أعلنتها لفرانس برس وزيرة الاعلام في منطقة مورمنسك ألكسندرا كونداوروفا أكدت “نقل 10 جرحى إلى المستشفى أحدهم في حالة خطرة”.

وفي بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، أن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون بجد للتقليل من الأبخرة المنبعثة من السفينة بعد عدة ساعات على الحريق.

ويجري العمل على الحاملة “الأميرال كوزنتسوف” منذ أكثر من عامين في مورمانسك علماً أنها أصيبت بأضرار سابقاً في أكتوبر 2018 عندما تحطمت رافعة على سطح السفينة.

وأوضح أليكسي رحمنوف رئيس مؤسسة “يونايتد شيب بيلدينغ كوربوريشن” الروسية العامة “كنا نقوم باستبدال الأجهزة الكهربائية على الحاملة. أثناء عملية تلحيم سقطت شرارة في موقع لتخزين الوقود”.