أبناء حميدان التركي يزورون والدهم في السجن بأمريكا

أعلن نجل المواطن السعودي المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي ،اليوم، أن أختيه تمكنتا من زيارة والدهما في السجن بفضل مساعدة السفارة في أمريكا

وقال تركي حميدان التركي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “الحمدلله على تيسير زيارة اخواتي نورة وأروى لوالدي #حميدان_التركي ”

وشكر نجل حميدان التركي سفارة خادم الحرمين الشريفين على تنسيق وتسهيل تلك الزيارة معلنا عن سعادته وسعادة أسرته بها

وأضاف قائلا : “وبأسم والدي وأسم أسرتنا نشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين

@SaudiEmbassyUSA على تنسيق وتسهيل هذه الزيارة واهتمامهم ورعايتهم لهن أثناء فترة الزيارة ،وهذا ما عودتنا عليه السفارة من إهتمام فائق لأبنائها في الخارج”