الانتخابان الرئاسية الجزائرية تسير ناحية الإعادة

أشارت النتائج الأولية المبدئية لفرز صناديق المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية إلى التوجه لدور ثان.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الخميس بالجزائر، إلى 20.43 % عند الساعة الثالثة عصرا.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن نحو خمسة ملايين شخص من أصل 24.5 مليون ناخب صوتوا حتى الآن في هذا الاقتراع الرئاسي الذي يستمر حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت جرينتش).

وكشف شرفي، في مداخلة له على التلفزيون الحكومي، أن 17 ولاية من مجموع 48، تجاوزت بها نسبة المشاركة 25%.