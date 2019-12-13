رئيس الوزراء البريطاني جونسون: لدينا تفويض قوي لإنجاز بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن حكومته حصلت فيما يبدو على تفويض جديد وقوي لإنجاز انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال جونسون بعد أن فاز بمقعده في أوكسبريدج “في هذه المرحلة يبدو أن هذه الحكومة المحافظة…نالت تفويضا جديدا وقويا ليس لإنجاز بريكست فحسب لكن لتوحيد

البلاد والنهوض بها”.

وأضاف “أعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية ستمنحنا الآن، في هذه الحكومة الجديدة، فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني.. لتغيير هذه البلاد للأفضل ولإطلاق إمكانات شعب هذا بالبلد بأكمله”.