تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة المجمعة #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة المجمعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين.

وبحسب التفاصيل فإن من ضمن الشروط الواجب توافرها في التقديم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن الا يزيد مؤهل المتقدم على الثانوية العامة وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 40.

الا يكون موظفاً حكومياً اثناء وقت التقديم والا يكون مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية.

يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.

سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه واجتياز الفحص الطبي.

أن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها مع إحضار ما يثبت ذلك وان يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط وسوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة.

ان لا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية وأن يكون مستعداّ للقيام بمهام الوظيفة وسيتم استبعاد من يثبت لديه مؤهل اعلى من الثانوية بعد مخاطبة وزارة الخدمة المدنية.

وجود خبرة لبعض الوظائف وتكون مصدقة من جهة معتمدة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط :

https://jobs.mu.edu.sa/posts/13

وذلك خلال الفترة من 15 – 17 / 4 / 1441 هـ .