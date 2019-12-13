النيابة_العامة: تحقيقات مع أشخاص قاموا بإيداع ملايين الريالات في حساباتهم الشخصية

فتحت النيابة العامة تحقيقات مع عدة اشخاص قاموا بإيداع مبالغ مالية قدرت بملايين الريالات في حساباتهم الشخصية وأخرى لمؤسسات وهمية من داخل وخارج المملكة من مصادر مجهولة، وذلك بعد تلقي بلاغات من بنوك محلية.

وأوضحت مصادر أن تحقيقات النيابة أثبتت أن أحد المتهمين قام بتحويل مبلغ 2.5 مليون ريال من مطار جدة إلى إحدى الدول العربية بزعم شراء عقارات، إضافة إلى قضايا فساد وظيفي لرجال أعمال خارج المملكة ورصد جرائم نصب واحتيال مالي وتوقيف وافدين يعملون تحت كفالة مشتبه بهم.

وأضافت أن دائرة الاقتصاد بالنيابة العامة استدعت طياراً فُصل من عمله بعد أن طلب منه “معقب” مبلغ 150 ألف ريال مقابل إعادته لوظيفته، فيما أوقفت محكمة التنفيذ في جدة أمر تنفيذ بخصوص شيك بلا رصيد قيمته 5 ملايين ريال لمعقب، بعدما ثبت لديها أن الشيك محل المطالبة ناتج عن عملية غسل أموال بحسب تقرير لصحيفة عكاظ.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين وعدداً من الشهود إلى محكمة جدة الجزائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.