الأمن السوداني يعتقل “وداد” زوجة البشير على خلفية تهم بفساد مالي

استدعت نيابة الثراء الحرام بالسودان، يوم أمس الخميس، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، وداد بابكر، للتحقيق معها حول ممتلكات وأموال تخصها.

وأبلغ مصدر قانوني أن نيابة الثراء الحرام ألقت القبض على وداد بابكر وأخضعتها للتحقيق، حول امتلاكها قطع أراضي مميزة في حي “كافوري” أرقى أحياء العاصمة الخرطوم، كما أفاد أن التحريات شملت الحسابات المصرفية التي تمتلكها بالداخل والخارج.

ووضعت وداد بابكر، قيد الإقامة الجبرية منذ سقوط حكومة زوجها البشير في 11 أبريل الماضي، تحت إجراءات أمنية وحراسة عسكرية مشددة، وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتأتي الإجراءات ضد وداد قبل يوم من إصدار محكمة سودانية حكمها على البشير، بتهم حيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة، وكانت السلطات وضعت يدها على 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه في مكتب ملحق بمقر إقامة البشير في ما يطلق عليه “بيت الضيافة”.