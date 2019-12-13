مايكروسوفت تطرح جهاز ألعاب الفيديو الجديد إكس بوكس إكس

أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات أنها تعتزم طرح جهاز العاب الفيديو الجديد إكس بوكس الفئة إكس للمرة الأولى خلال موسم عطلات 2020.

وكانت مايكروسوفت قد ذكرت ان الجهاز الجديد أقوى أربعة أضعاف من النسخة الحالية من الجهاز التي تحمل اسم إكس بوكس وان إكس وصرح ماثيو كانترمان خبير المعلومات بوكالة بلومبرج للأنباء إن “الجهاز إكس بوكس الفئة إكس ربما يضع مايكروسوفت على عرش أقوى أجهزة ألعاب الفيديو على الاطلاق، مثلما حدث مع إطلاق الجهاز إكس بوكس وان إكس”.

وأفادت بلومبرج أن طرح جهاز مايكروسوفت الجديد سوف يتزامن مع طرح جهاز بلايستيشن 5 من سوني.

ولم تكشف شركة سوني حتى الآن أي معلومات بشأن مواصفات جهاز بلايستيشن

الجديد، واكتفت بالاعلان عن اسمه وموعد طرحه في الأسواق.

وكان جهاز بلايستيشن 4 قد حقق نجاحا كبيرا عند طرحه في الأسواق، حيث حقق

ضعف المبيعات التي حققتها أجهزة إكس بوكس في الفترة الماضية.