مونديال الأندية 2019: برنامج الدور الثاني والمباريات المتبقية

في ما يأتي برنامج كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 21 ديسمبر، عشية انطلاق الدور الثاني، مع الإشارة الى أن المواعيد هي بتوقيت غرينيتش:
الدور الثاني:
(14:00) الهلال السعودي – الترجي التونسي (ستاد جاسم بن حمد)
(17:30) مونتيري المكسيكي – السد القطري (ستاد جاسم بن حمد)
مباراة تحديد المركز الخامس:
(14:30) الخاسر في مباراة الهلال والترجي – الخاسر في مباراة مونتيري والسد
المباراة الأولى في الدور نصف النهائي:
(17:30) فلامنغو البرازيلي – الفائز في مباراة الهلال والترجي
(تقام المباراتان في ستاد خليفة الدولي)
المباراة الثانية في الدور نصف النهائي:
(17:30) ليفربول الإنكليزي – الفائز في مباراة مونتيري والسد (ستاد خليفة الدولي)
مباراة تحديد المركز الثالث:
(14:30) الخاسران في الدور نصف النهائي
المباراة النهائية:
(17:30) الفائزان في الدور نصف النهائي
(تقام المباراتان في ستاد خليفة الدولي)