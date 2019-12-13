التاريخ يشفع لـ”الترجي” قبل مواجهة الهلال في كأس العالم #الهلال_الترجي

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء يوم غداً السبت أول مواجهاته في بطولة كأس العالم للأندية عندما يواجه نظيره الترجي التونسي على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعد اللقاء المرتقب “الرابع” تاريخياً بين الفريقين، حيث سبق لهم اللعب في ٣ مواجهات كان للفريق التونسي النصيب الأكبر فيها بانتصارين مقابل فوزٍ وحيد لممثل السعودية.

حيث انتهى اللقاء الأول الذي جمع الفريقين بالبطولة العربية عام 1995 بانتصار أزرق حمل توقيع يوسف الثنيان، فيما انتهت المواجهة التي جمعت الفريقين في العام الذي يليه بانتصار للترجي بذات النتيجة.

وكانت آخر مواجهات الفريقين في العام 2017 ضمن منافسات البطولة العربية أيضاً، وانتهى اللقاء بانتصار لممثل تونس بنتيجة 3-2؛ حيث كان الهلال يشارك بالفريق الأولمبي في تلك البطولة.