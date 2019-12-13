عاجل… السعودية تستضيف لأول مرة بطولة للجولف للسيدات في مارس 2020

ستستضيف السعودية لأول مرة على الإطلاق بطولة للجولف للسيدات خلال الفترة من 19 وحتى 22 مارس آذار من العام المقبل في جدة.

وستقام البطولة ضمن الجولة الأوروبية للسيدات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجولف ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار وبمشاركة منتظرة من 108 لاعبة محترفة.

وقالت ألكسندرا أرماس الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات في بيان يوم الخميس “أنا متحمسة جدا لهذا الإعلان وإنه شرف للجولة أن تكون جزءا من التاريخ بإقامة أول بطولة على الإطلاق للجولف للسيدات على الصعيد الاحترافي في السعودية.

“تأكيد انضمام السعودية لجدول بطولاتنا في 2020 تطور مثير…وبالنظر لمستوى الأحداث الدولية التي استضافتها السعودية أرى أن هذه البطولة ستمثل خبرة رائعة للاعباتنا”.

ويعمل عدد من لاعبات الجولف كسفيرات للترويج للعبة في السعودية بينهن البريطانيات كارلي بوث وإيمي بولدين وريتشل دراموند والسويدية كاميلا لينارت.

واستضافت السعودية العديد من المنافسات الرياضية خلال الفترة الأخيرة أحدثها نزال بين البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي-الأمريكي آندي رويز الابن على لقب بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل الأسبوع الماضي.