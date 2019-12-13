قطر وإيران في مناورات عسكرية بحرية مشتركة

وصل قائد القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني حسين خانزادي إلى العاصمة القطرية الدوحة، واجتمع مع قائد القوة البحرية القطري مساء أمس الأول الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية.

ودعا أشار في اجتماع الدوحة قطر للمشاركة في مناورات أيونز المقررة في شمال المحيط الهندي حتى نهاية 2019.

ودعا قائد سلاح البحرية الإيرانية قطر لتعزيز تبادل خبرات الضباط، والاستفادة من إمكانيات ايران التدريبية العالية.

ورحب المسؤول الإيراني بحضور السفن العسكرية القطرية في الموانئ الإيرانية، مؤكداً ضرورة التعامل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

وشملت المباحثات تجديد مذكرة التعاون بين القوة البحرية القطرية والإيرانية، حسب الوكالة.