مفاوضات لربط الدمام وجدة عبر الرياض بمشروع سكك حديد

قال وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر إن المملكة تعتزم إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في العام المقبل في إطار استراتيجية طموح لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل. في تصريحات لـ”رويترز”.

وأضاف الجاسر: تملك “السعودية بنية تحتية مبهرة في النقل واللوجيستيات استثمرت فيها نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في الأعوام العشرة الماضية فقط. الخطة هي مواصلة الاستمرار مع زيادة مشاركة القطاع الخاص”.

وتشمل المشروعات الجديدة توسعة مطار الرياض وخمسة مطارات محلية أخرى. كما تخطط الوزارة لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عبر العاصمة. بحسب الجاسر.

وذكر الجاسر أن الوزارة تجري محادثات مع شركة تملكها الحكومة الصينية بشأن هذا المشروع دون الإفصاح عن اسم الشركة.

وقال “سيأتي التمويل من القطاع الخاص سواء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص أو بين حكومات (…) تلك مشروعات كبيرة قيمتها عشرات المليارات من الريالات”.