بعد وصفها بالمزحة من تعليم مكة.. الوزارة تحقق في حادثة ضرب طالب لزميله

وجه نائب وزير التعليم، اليوم (الجمعة)، بالتحقيق في واقعة اعتداء طالب على زميله في مدرسة بمكة المكرمة، بعد تداول مقطع فيديو يرصد الواقعة.

وقالت ابتسام الشهري، المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام، أنه “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية”.

وأكد نائب وزير التعليم على متابعة اللجنة التي شكلت الأسبوع الماضي من الوزير، للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس.

وكانت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة فتحت تحقيقا حول الفيديو المتداول، واعتبرت الواقعة مزحة ثقيلة بين الطالبَين.

وأشارت الإدارة التعليمية بمكة إلى أن أولياء أمور الطالبَين تنازلوا عن اتخاذ أي إجراء.