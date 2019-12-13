قائد البحرية القطرية يستقبل نظيره الإيراني في الدوحة.. ويبحثان تعزيز تبادل الضباط والقدرات (فيديو)

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع قائد البحرية الإيرانية مع نظيره القطري، في العاصمة الدوحة.

وأوضحت التقارير أن حسين خانزادي، قائد القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأربعاء، واجتمع مع نظيره القطري.

ووجه “خانزادي”، في الاجتماع، دعوة إلى الدوحة، للمشاركة في المناورات المقررة شمال المحيط الهندي حتى نهاية 2019.

كما دعا قائد سلاح البحرية الإيرانية قطر لتعزيز تبادل خبرات الضباط، والاستفادة من إمكانيات إيران التدريبية، والتي وصفها بـ”العالية”.

ورحب المسؤول الإيراني بحضور السفن العسكرية القطرية في الموانئ الإيرانية، مؤكدا ضرورة التعامل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

وشملت المباحثات تجديد مذكرة التعاون بين القوة البحرية القطرية والإيرانية.