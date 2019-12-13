وداد بنت سعيد القحطاني تحصل على درجة الدكتوراة ببحث عن الوراثة الجينية والخلوية

حصلت وداد بنت سعيد القحطاني، المحاضرة بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، على درجة الدكتوراه بتقدير “ممتاز”، عن بحثها في الوراثة الجزيئية والخلوية، من جامعة الملك سعود.

وتمكنت “القحطاني”، خلال البحث، من تطوير طريقة تشخيصية نووية جديدة، بواسطة تصميم شفرات خاصة بروتينية يمكن من خلالها تشخيص أكثر من ٣٥٠ اعتلال في الصفائح النووية.

وكان عنوان الرسالة “الكشف عن بروتينات المتغايره النسخ النووي للجين Lamin A/C”، وتكونت لجنة المناقشة من كلا من الأستاذة الدكتورة انتصار السحيباني، أستاذة الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود.

والأستاذ الدكتور سعود العريفي، أستاذة الوراثة الجزئية والخلوية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، والدكتورة غادة البشر، الأستاذة المشاركة بعلم السموم في كلية العلوم بجامعة الملك سعود. والأستاذ الدكتور أحمد الجدع، أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة الفيصل، والأستاذ الدكتور سيد عامر، أستاذ التقنيه الحيوية في كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية.

“الوئام” تبارك للدكتورة وداد القحطاني هذا الإنجاز، وتتمنى لها التوفيق والنجاح.