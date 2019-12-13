اللجنة القضائية بمجلس النواب توصي بمساءلة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس

أوصت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة بمساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمة عرقلة تحقيق يجريه الكونجرس بشأن محاولته إرغام أوكرانيا على التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن الأوفر حظا بالحصول على ترشيح الحزب الديمقرطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتمهد موافقة اللجنة على هذه المادة الطريق أمام إجراء تصويت بهذا الشأن بمجلس النواب بكامل أعضائه الأسبوع القادم.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة.

كانت اللجنة أوصت في وقت سابق بمساءلة ترامب بتهمة إساءة استغلال سلطته بمحاولة إرغام أوكرانبا على فتح تحقيق مع بايدن.