مجمع الملك فيصل بالطائف أول مستشفى سعودي يحصل على “الاعتماد الذهبي” من منظمة عالمية

حصل مجمع الملك فيصل بالطائف على الاعتماد “الذهبي” من منظمة “بلانتري” الأمريكية، لقيامه بتعزيز نشر ثقافة محورها المريض.

ويعد المستشفى هو الأول على مستوى وزارة الصحة الذي يحصل على هذا الاعتماد من المنظمة الدولية المشار اليها.

و”بلانتري” هي منظمة دولية غير ربحية، تهدف لمساعدة المنشآت الصحية على تقديم رعاية صحية مميزة، في بيئة محفزة للشفاء، وآمنة بالشكل المطلوب.

وأعرب أول مبارك اليامي، مدير المجمع الاخصائي, عن اعتزازه ومنسوبي ومراجعي المستشفى بهذا الاعتماد، الذي يؤكد مستوى التطور الذي وصل اليه المجمع في شتى المجالات، بدعم لا محدود من حكومة المملكة.

وأوضح أن فريق “بلانتري” تجول في المستشفى عدة أيام، لتقنين المعايير وإجراءات الخدمات المختلفة المقدمة للمرضى وأسرهم, ومتابعة تنقلات ورحلات المرضى بين أقسام المستشفيات.

كما أجرى الفريق مقابلات مع المرضى للتعرف على تجاربهم المختلفة مع الخدمات المقدمة لهم. بحسب “اليامي”.

ولفت إلى أن نموذج” بلانتري” يعتمد على 10 مكونات رئيسية، هي:

إيجاد بيئة إنسانية تعني بالمرضى وأسرهم الدعم الاجتماعي للمريض بمساعدة الأسرة والأصدقاء للتقليل من التوتر وتحيّن عملية الشفاء تثقيف المرضى والمجتمع من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية المطلوبة إيجاد بيئة استشفائية مناسبة عبر العمارة والإنشاءات الاهتمام بالتغذية والجوانب الغذائية تأمين الأنشطة الهادفة للترفيه توفير أجواء مواتية للعبادة تحقيق مبدأ التواصل الإنساني مع المريض الاهتمام بالمجتمعات الصحية تعزيز الرحلة الاستشفائية للمريض بالعمل مع الشركاء كالمدارس والمراكز العليا والجمعيات الخيرية

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مجمع بالطائف, ويتسع لـ 800 سرير، منها 300 للنساء والولادة، والبقية أسرة عامة، كما أن المستشفى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية والفنية, كما يضم أفضل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات.