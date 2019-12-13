الشلهوب: الهلال سينافس على لقب مونديال الأندية #الهلال_الترجي

أعرب نجم الهلال، محمد الشلهوب، عن أمله في الوصول بعيدا ببطولة كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن الفريق لديه الطموح دائماً للمنافسة بقوة في مثل هذه البطولات، ويتطلع بالتأكيد لبلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.

قال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة: “نشعر بالسعادة للمشاركة في البطولة، نخوض أول مباراة أمام فريق الترجي التونسي، ونتمنى أن تعكس المواجهة قوة الكرة العربية، الخطوة الأولى دائماً تكون في غاية الأهمية”.

وأضاف: “بالنسبة لي أرى أن الفرق التونسية قوية، أتذكر أننا لعبنا سابقاً أمام الصفاقسي والنجم الساحلي والأفريقي”.

وأشار إلى أنه ما زال يتذكر ذكريات المواجهة بين المنتخبين السعودي والتونسي في كأس العالم 2006 بألمانيا.

وعن التغيير الذي أحدثه المدرب رازفان لوشيسكو منذ توليه المسؤولية، قال الشلهوب: “استطاع المدرب تهيئتنا نفسياً منذ اليوم الأول له مع الفريق، نشكره على الفترة الماضية، ونتمنى استمراره معنا لأن الفريق بحاجة إليه”.

وأكد اللاعب أن الهلال يستحق دائماً التواجد بين أفضل أندية العالم، وأنه يستمتع بالتأكيد بالمشاركة في هذه البطولة.

واختتم: “نسعى للوصول إلى نهائي كأس العالم، وكذلك الفوز باللقب، تطور الكرة العربية واضح الآن، والوقت حان للمنافسة بقوة، خاصة وأن العديد من اللاعبين العرب يتألقون في أكبر دوريات العالم”.