البيت الأبيض: إقرار مواد العزل بحق ترامب “مهزلة بائسة”

وصف البيت الأبيض يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019 تصويتا لمجلس النواب على لائحة التهم التي قد تفضي إلى محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله الأسبوع المقبل بـ”المهزلة البائسة”.

وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل “وصل إلى نهاية مخجلة”.

ومع إقرار اللجنة بقيادة الديموقراطيين لائحة التهم، فإن مجلس النواب بأكمله سيصوت على الأرجح على مادتي العزل بنهاية الأسبوع. وسيلي ذلك محاكمة في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

وقالت غريشام “يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الاجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز”.