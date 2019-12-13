هذا ما اعترف به مدرب الهلال قبل مواجهة الترجي

اعترف المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، بصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه غداً السبت أمام الترجي التونسي الذي يتمتع بالخبرة والثقة، لكنه أشار إلى أن فريقه على أتم الاستعداد لهذه المباراة المهمة.

قال لوشيسكو في المؤتمر الصحافي: “نحن هنا بعد انتهاء منافسات دوري أبطال أسيا ومتحمسون لهذه البطولة، في مثل هذه البطولات تكون المباراة التالية حياة أو موت”.

وأشار: “الخبرة مهمة جداً في المنافسة على هذا المستوى، ولكن من المهم أيضاً الحماس والتنظيم والحافز، ولدينا الكثير منها بعد الفوز باللقب الآسيوي، نريد الاستمرار بنفس القوة”.

وأكد: “شاهدنا فريق الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية، كما يتمتع بالخبرة والنضج والثقة، لدينا أيضاً مستويات جيدة ودافع قوي، ونتطلع لمباراة الغد لأنها بمثابة النهائي”.

وأضاف: “المشاركة في البطولة الحالية لحظة رائعة وتجربة جيدة، نشعر بالسعادة لما أنجزناه آسيوياً، ولكننا نعلم أن مباراة الغد شيء آخر ويجب أن تكون لدينا الجاهزية والحافز، في هذه المباريات ليس هناك مجال آخر سوى الفوز، أعتقد أن الفريق لديه إرادة ورغبة قوية في الفوز بالمباراة”.

وعما إذا كانت الفرصة الذهبية سانحة أمام الفريق للفوز باللقب، قال لوشيسكو: “نركز الآن على المباراة التالية ونتعامل مع كل مباراة على حدة وهدفنا الوصول بعيداً في البطولة”.

وعن استعداد سيباستيان جيوفينكو، وياسر الشهراني، لمباراة الغد وسط بعض الإصابات التي ضربت الفريق، قال لوشيسكو: “في هذه الفترة من الموسم، كل فريق يعاني من المشاكل، ولكن كل الفرق جاهزة لتعطي أكثر مما لديها، أتوقعها مباراة صعبة لأن الفريقين يقدمان كرة جيدة وإن اختلفت في أسلوبها، نسعى دائماً للتحكم في سير مجريات المباراة”.

واختتم: “الهلال يضم بين صفوفه لاعبين شاركوا في النهائي الأسيوي سابقاً، وللفوز بلقب دوري الأبطال يجب أن تتمتع بالخبرة”.