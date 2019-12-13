تزامنا مع إدراج #أرامكو.. سيولة الأسهم السعودية تقفز 201%

ارتفعت الأسهم السعودية، في نهاية الأسبوع، مائة نقطة بنسبة 1.27 في المائة لتغلق عند 8005 نقاط، في وقت قفزت فيه السيولة بنحو 201 في المائة لتصل إلى 32.2 مليار ريال، بينما ارتفع مؤشر “إم تي 30” 14 نقطة بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 1130 نقطة.

وشهدت السوق ارتفاعات خلال الأسبوع لتصل إلى 8209 نقاط، لكن في نهاية الأسبوع فقدت معظم المكاسب.

واستطاعت السوق استيعاب أكبر طرح في تاريخ الأسواق المالية العالمية، حيث لم تؤثر تداولات “أرامكو” بشكل جوهري في حركة السوق.

ومعظم الأسهم الحرة لشركة “أرامكو” لم تتداول في السوق، ما يبقي النشاط مرتفعا خلال الجلسات المقبلة، كما يبقي مستوى السيولة مرتفعة في السوق. ومع تراجع وتيرة النشاط ستبدأ السوق التركيز على توقعات النتائج السنوية والتوزيعات النقدية. وستواجه السوق دعما عند مستويات 7870 نقطة بينما المقاومة عند 8200 نقطة.

وافتتحت السوق الأسبوع عند 7905 نقاط، حيث كانت أعلى نقطة عند 8209 نقاط، رابحة 3.8 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 8005 نقاط رابحة مائة نقطة بنسبة 1.27 في المائة.

وقفزت قيم التداول 201 في المائة بنحو 21.5 مليار ريال لتصل إلى 32.2 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 152 في المائة بنحو 675 مليون سهم لتصل إلى 1.1 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 52 في المائة بنحو 273 ألف صفقة لتصل إلى 792 ألف صفقة.