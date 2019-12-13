مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث مروع بالقصيم

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 في حادث مروع، مساء اليوم بمنطقة القصيم.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم بلاغاً من مواطن عند الساعة 17:47 من مساء يوم الجمعة الموافق 4/16 يفيد بوجود حادث سير بين سيارتين في مفرق النبقية شرق مدينة بريدة.

وعلى الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية والقائد الميداني إلى موقع الحدث، تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة للمصابين بالموقع ونقل جميع الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم.

وطالب المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر أثناء الإجازات لكثرة مرتادي الطرق هذه الأيام للمتنزهات البرية.