السفارة السعودية في القاهرة توضح ملابسات مقتل المواطن “الحارثي”

قالت السفارة السعودية في القاهرة، الجمعة، إن الأمن المصري ألقى القبض على خصين متورطين في جريمة قتل المواطن راجح الحارثي.

وذكر بيان للسفارة، أن أفراد الشرطة المصرية عثروا بحوزة مرتكبي الجريمة على مبالغ نقدية وهاتفين تعود ملكيتهما للضحية، واتضح أن الجريمة كانت بدافع السرقة.

وأكدت السفارة أن النيابة العامة المصرية باشرت التحقيقات مع المتهمين بعد إلقاء القبض عليهما في أقل من يوم واحد بعد ارتكاب الجريمة، تمهيدا لعرضهما على المحكمة المختصة.

وأشارت إلى أن جثة المواطن الحارثي عثر عليها يوم الثلاثاء الماضي في شقته بحي النزهة الجديد في العاصمة المصرية، وأبلغ ذووه على الفور، لافتة إلى أنها تابعت مع السلطات المختصة سير التحقيقات منذ وقوع الجريمة، مؤكدة أنها ستستمر في متابعة القضية مع الجهات الأمنية.

وكان المواطن راجح الحارثي يقيم في مصر بصورة مؤقتة لإجراء عملية زراعة أسنان، واقتحم المتهمان سقته واعتديا عليه موجهين له عدة طعنات فارق على إثرها الحياة.