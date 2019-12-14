تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك فيصل #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوراه وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة حسب التخصصات الموضحة أدناه.

وقد أوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور/ محمد بن سعيد الزهراني أنه ستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب.

– أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.

– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

– أن تكون جميع المؤهلات امتدادا للتخصص.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

– أن يكون حاصلا على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب.

– أن يكون حاصلا على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

– أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.

– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك اعتباراً من يوم الأحد 18/4/1441هـ الموافق 15/12/2019م وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس 22/4/1441هـ الموافق 19/12/2019م علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

ولمزيد من المعلومات والتقديم على الرابط التالي:

https://mportal.kfu.edu.sa/sites/Home/