“فيفا” يبحث عن رعاة لمونديال الأندية الجديد

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في البحث عن شركاء تجاريين لبطولة مونديال الأندية الجديدة بمشاركة 24 فريقاً، والتي ستبدأ عام 2021 في الصين، وستقام كل 4 أعوام، وهي البطولة التي أكد “فيفا” أنها لاقت اهتماماً كبيراً لدى الشركات والمستثمرين.

عقب الإعلان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إقامة البطولة، وهو القرار الذي تم الموافقة عليه بالإجماع خلال الاجتماع الذي أقيم في شنغهاي، أكد “فيفا” أنه يعمل على تسويق النسخة الأولى من البطولة، ويهدف لاستكشاف نماذج تجارية واستثمارية مختلفة للبطولة.

ولذلك، فتح الاتحاد الدولي فترة لتلقي المقترحات حتى 19 من الشهر الجاري، وخلالها ستقدم الشركات التي تتمتع بـ”القدرة المالية والتشغيلية الضرورية”، و”الخبرة في إدارة بطولة بهذا الحجم” عروضها لـ”فيفا”.

وقال “فيفا” خلال بيان صحافي إنه يعتقد أن البطولة الجديدة سيكون لها علامة تجارية مميزة، وستوفر لمشجعي الأندية فرصة لرؤية أنديتهم في بطولة تنافسية دولية على نطاق غير مسبوق.

وسيحظى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في هذه البطولة بثمانية مقاعد في مقابل 6 مقاعد لأمريكا الجنوبية و3 لأمريكا الشمالية والوسطى، و3 مقاعد مثلها للاتحاد الأفريقي “كاف”، وللاتحاد الآسيوي، بينما سيحصل اتحاد الأوقيانوس على مقعد واحد.