عاجل… تعزيزات امنية كبيرة بشوارع الخرطوم والسلطات السودانية تحل مجالس النقابات والاتحادات المهنية

اعلنت السلطة الانتقالية في السودان صباح السبت حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحه الجيش في نيسان/ابريل الماضي تحت ضغط الشارع.

وقال بيان صدر عن الفريق الركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال التي شكلها المجلس السيادي، إن القرار يقضي بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية.

كما ينص على حجز العقارات المسجلة باسماء النقابات والاتحادات المهنية وحجز الاليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسمها.

وتعتبر السلطات هذه النقابات مؤيدة للرئيس السابق الذي سيصدر حكم عليه السبت في قضية فساد.

وقد نشرت قوات أمنية كبيرة صباح السبت استعدادا لصدور الحكم، في شوارع الخرطوم.

من جهة أخرى، اعلنت السلطات تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده البشير وأعلن حله في نهاية نوفمبر الماضي.

كما أعلنت حل مجلس نقابة المحامين والإعداد لانتخابات جديدة فيها.

وردا على هذه القرارات التي تلبي مطالب حركة الاحتجاج، أعلنت نقابة الصحافيين أنها لا تعترف بهذا المرسوم.