القصيم: 4 فرق إسعافية تباشر حادث خطير بوسط النفود

صرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم الاستاذ/ محمد بن عبدالله الجعيثن‏ بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم تلقت على رقم الطوارئ الموحّد 997 بلاغاً عند الساعة 2:26 في الساعات الأولى من فجر يوم السبت الموافق 4/17 يفيد بوجود حادث سير بين سيارتين جيب ربع وجيب شاص في وسط النفود بالقرب من النبقية شرق مدينة بريدة.

وعلى الفور تم توجيه اربع فرق إسعافية إلى موقع الحدث وبمتابعة القائد الميداني وعند الوصول للموقع تبين أنه نتج عن الحادث 5 إصابات منها ثلاث ‏إصابات متوسطة الخطورة وإصابتين طفيفة.

تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع و نقل جميع الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم.

ومن المعروف أن هذا الموقع يشهد كثافة من المتنزهين في موسم الشتاء وهواة التطعيس يتطلّب أخذ الحيطة والتقيد بوسائل السلامة حفاظاً على سلامتهم.