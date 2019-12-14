الدوحة تستضيف لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الليبي ووزيرين تركيين

استضافت الدوحة، اليوم السبت، لقاء بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار من جانب، وزعيم حكومة الوفاق الليبية فائز السراج من جانب آخر، على هامش مشاركة الأول في النسخة 19 من “منتدى الدوحة”.

وتناول اللقاء مباحثات بين الطرفين حول مذكرة التفاهم غير الشرعية، بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في خطوة شهدت اعتراضات دولية واسعة.

وصادق البرلمان التركي، الذي يسيطر عليه حزب «العدالة والتنمية» برئاسة أردوغان، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الحالي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقرت حكومة «الوفاق»، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ في الثامن من ديسمبر.