“قرقاش”: نثق في التزام السعودية بمطالب الأشقاء العرب بشأن الأزمة القطرية

تحدث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، عن وجود تسريبات تكشف رغبة قطر في حل الأزمة مع السعودية دون باقي الدول “الإمارات والبحرين ومصر”، مؤكدًا ثقته في التزام الرياض بمطالب الأشقاء بشأن هذه الأزمة.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، اليوم السبت: “التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات.. الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب”.