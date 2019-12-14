الصين تمحو الأدلة بشأن معسكرات اعتقال مسلمي الإيجور

أفادت تقارير أجنبية بأن حكومة إقليم شينجيانج في أقصى غرب الصين تقوم بحذف البيانات، وإتلاف الوثائق، وتشديد الرقابة على المعلومات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى ردا على تسريبات الأوراق السرية حول معسكرات الاعتقال الجماعية للأويغور والأقليات ذات الغالبية المسلمة، وفقا لأربعة أشخاص على اتصال مع موظفي الحكومة هناك.

وقالت المصادر إن كبار المسؤولين ناقشوا كيفية الرد على التسريبات في الاجتماعات في المقر الإقليمي للحزب الشيوعي الصيني في أورومتشي، عاصمة شينجيانغ.

وتحدث الأشخاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب مخاوف من الانتقام.

وبدأت الاجتماعات بعد أيام من نشر صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي رزمة من الخطابات الداخلية حول شينجيانغ من قبل كبار القادة بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ.

واستمرت الاجتماعات بعد نشر كونسورتيوم الصحفيين الدوليين الاستقصائيين المكون من منظمات إخبارية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك وكالة أسوشيتيد برس، إرشادات سرية لتشغيل مراكز الاحتجاز وتعليمات حول كيفية استخدام التكنولوجيا لاستهداف الناس.

وتضطهد الحكومة الصينية منذ فترة طويلة سكان الإويغور البالغ عددهم 11 مليون نسمة، وهم أقلية عرقية تركية في شينجيانغ. وفي السنوات الأخيرة، قامت باحتجاز مليون أو أكثر منهم وأقليات أخرى في معسكرات.

ولم ينكر مسؤولو شينجيانغ ووزارة الخارجية الصينية مباشرة صحة الوثائق، على الرغم من أن رئيس الحزب الشيوعي في أورومتشي شو هيرونج وصف التقارير التي تحدثت عن التسريبات بأنها “تشويهات خبيثة”.

ولم ترد حكومة شينجيانغ على رسالة للتعليق على الاعتقالات، والقيود المشددة على المعلومات. كما لم يرد تعليق فوري من وزارة الخارجية الصينية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت امرأة من الأويغور في هولندا صحيفة دي فولكس كرانت الهولندية أنها كانت مصدر الوثائق التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وقالت المرأة إنها تعرضت لتهديدات بالقتل، بعد أن نشرت صفحة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي. كما حاولوا تجنيد زوجها السابق للتجسس عليها، بحسب المرأة.

توضح الوثائق المسربة استراتيجية الحكومة الصينية المتعمدة لحبس الأقليات العرقية وتجديد أفكارها واللغة التي تتحدث بها.

وكشفت الوثائق أن المنشآت التي تسميها بكين “مدارس التدريب المهني” هي مراكز لإعادة التعليم الإيديولوجي والسلوكي القسري وتدار سرا.

وتأتي التسريبات في وقت حساس في العلاقات بين واشنطن وبكين، وسط مفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب التجارية والمخاوف الأميركية من الوضع في هونغ كونغ.

وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على قانون سياسة حقوق الإنسان بالنسبة للإويغور، والذي يهدف إلى الضغط على الصين بشأن الاعتقالات الجماعية في شينجيانغ. ونددت بكين بسرعة بالقانون ووصفته بأنه تدخل أجنبي.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الحكومة الصينية تدرس اتخاذ تدابير انتقامية بما في ذلك حظر التأشيرات على المسؤولين الأميركيين.