“صحة جازان”: فتح تحقيق في تفاصيل انتحار “مريضة النفسية”

أعلنت مديرية الصحة بمنطقة جازان، تشكيل لجنة للتحقيق في تفاصيل حادثة الانتحار في أحد أقسام مستشفى الصحة النفسية أمس، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة مَن يثبت في حقهم أي تقصير وفقًا للأنظمة.

قالت المديرية: “إشارة إلى ما تناولته بعض الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن انتحار مريضة بمستشفى الصحة النفسية بجازان، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفاة -رحمها الله-، ونوضح أنه في مساء يوم الخميس تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتحار، وتم على الفور التفاعل سعيًا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجب، وتم إعلان الوفاة”.

وتابعت المديرية: “وقد باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه، وتم تشكيل لجنة من قِبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة مَن يثبت في حقهم أي تقصير وفقًا للأنظمة”.