وزير الطاقة التركي يعترف: 4 ملايين مستخدم غير قادرين على سداد رسوم الكهرباء والغاز

اعترف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، بعدم قدرة ما يزيد عن 4 ملايين مواطن عن سداد فاتورة الكهرباء والغاز الطبيعي، جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وبيّن النائب بحزب الشعب الجمهوري أونال دميرتاش خلال مناقشة ميزانية البرلمان التركي لعام 2020، ارتفاع قيمة الفواتير الذي شهدته أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة كانت قد وعدت الشعب قبل الانتخابات بعدم فرض أي زيادة رسوم في الأسعار لكن فوجئ المواطنون بزيادة كبيرة في الأسعار وغير عادلة خلال 6 أشهر، وفقا لموقع تركيا الآن.

وطلب دميرتاش من وزير الطاقة أن يفصح عن عدد المواطنين الأتراك ممن لم يتمكنوا من سداد ديون الكهرباء والغاز الطبيعي خلال العام الحالي.

فأجاب وزير الطاقة «في الفترة من يناير 2019 وحتى سبتمبر 2019 أي خلال الـ 9 أشهر الأولى بلغ عدد من لم يتمكنوا من دفع فواتير الكهرباء 3 ملايين و365 ألف و784 مواطنًا، فيما لم يتمكن 710 ألف و364 مواطنًا من دفع فواتير الغاز الطبيعي.