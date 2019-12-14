الفيصلي يفوز على #الاتحاد ويزيد من أوجاعه #الاتحاد_الفيصلي

فاز الفيصلي على مضيفه اتحاد 2 / 1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الفيصلي عن طريق ويليام أوليفيرا في الدقيقة 43، قبل أن يسجل حمدان الشمراني هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة .51

وفي الدقيقة 85 سجل خالد الغامدي الهدف الثاني للفيصلي.

وشهدت المباراة تعرض حمدان الشمراني مدافع الاتحاد للطرد في الدقيقة .74

ورفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.