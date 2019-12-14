سي إن إن: بنود ضد السعودية حُذفت بمشروع قرار ميزانية الدفاع الأمريكية

كشف 3 مصادر في الكونغرس أن مشروع قرار ميزانية الدفاع السنوية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي مررها النواب الأسبوع الجاري، حذف منها عدد من البنود والاقتراحات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وفقا لقناة سي إن إن الأمريكية.

على سبيل المثال حذف بند، وفقا للمصادر، كان يقضي بحظر بيع المملكة العربية السعودية أسلحة وأنظمة دفاعية مثل “الذخيرة الموجهة عالية الدقة”، إضافة إلى بنود حول مشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية.

يذكر أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من المتوقع أن يمرر مشروع القرار نهاية الأسبوع المقبل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.