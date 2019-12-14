الحكومة اليمنية: اختطاف الطفلة سمية الأسلمي تضاف إلى جرائم الحوثي بالاتجار بالبشر

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تزايد ظاهرة خطف الأطفال والفتيات واختفاء النساء في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران وآخرها اختطاف الطفلة سمية الأسلمي من أمام منزلها في شارع 16 غرب العاصمة صنعاء، جرائم منظمة تعكس طبيعة الأوضاع وحالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرة المليشيا.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن ارتفاع معدلات هذه الظاهرة الخطيرة مؤخرا ووقوع عدد منها في وضح النهار وسط تجاهل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، يؤكد تورط بعض قيادات المليشيا في جرائم الاتجار بالأعضاء والبشر ويدق ناقوس الخطر حول الأوضاع التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتها.

ودعا الإرياني المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأطفال ومنع الاتجار بالبشر إلى القيام بواجباتها الإنسانية والاخلاقية وادانة هذه الظاهرة الخطيرة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقفها وحماية اطفال وفتيات اليمن من كافة اشكال الاستغلال لينعموا بطفولة آمنه كباقي نظرائهم في العالم.