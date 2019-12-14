ثمانية أجزاء من الثانية تمنح المهيري المركز الأول في منافسات اليوم الثالث لمهرجان الدرعية للفروسية

تواصلت منافسات اليوم الثالث من مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية حيث يشارك أكثر من 151 فارس وفارسة من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية والتي تؤهل النقاط المسجلة بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وتوّج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي – مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية – الفارس الإماراتي عبدالله المهيري بعد أن حصل على المركز الأول في الشوط الثالث – الفئة الكبرى – محققاً رقماً قياسياً جديداً وقدره 34 ثانية و67 جزء من الثانية وذلك بعد ثوان بسيطة من تحطيم الفارس السعودي رمزي الدهامي الذي حلّ ثانياً بـ 34 ثانية و79 جزء من الثانية للرقم الأسبق بمهرجان الدرعية للفروسية، وسط حشد كبير من الجماهير التي حضرت وتفاعلت مع مجريات الشوط واستمتعت بالمنافسة المحتدة بين الفرسان والفارسات. فيما حلّ بالمركز الثالث الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي بزمن مقدر بـ 36 ثانية و21 جزء من الثانية.

وكانت المنافسات قد افتتحت بالشوط الأول – الفئة الصغرى – التي شهدت فوز الفارس السعودي عبدالله الراجحي بالمركز الأول بعد أن قدم أحد أفضل المستويات على الصعيد الشخصي حيث علق قائلاً: ” شرف لي أن أحقق هذا المركز بين ٦٤ فارس وفارسة حيث كانت المنافسة قوية جداً وأعد المتابعين بالمزيد في عطلة نهاية الأسبوع القادمة والتي أتوقع أن تكون أكثر حدّة”. وعن مهرجان الدرعية بشكل عام قال الراجحي: “هو أمر مميز أن تقام هذه البطولة في الدرعية للعام الثاني على التوالي لما يعرف عن مدينة الدرعية تاريخيا من ارتباطها بالخيل والفروسية بشكل عام”. فيما حلّ الفارس النرويجي مورتن جوبفيك ثانياً متقدماً على الفارس السعودي بدر الفرد الذي جاء في المركز الثالث.

واستمرت المنافسات بشوطها الثاني – الفئة المتوسطة – الذي حقق به الفارس المصري محمد طلعت المركز الأول بفارق بسيط ومنافسة قوية مع الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني الذي حلّ ثانياً، فيما سجلت الفارسات حضوراً على المنصة بتواجد الفارسة الأردنية سارة العرموطي التي حلت ثالثة.

وتُستكمل منافسات المهرجان يوم الخميس المقبل لمدة 3 أيام حيث سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.

يذكر بأن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للمملكة وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.